Όσο περνούν οι ώρες από το μακελειό στη Νέα Ορλεάνη με τους 15 νεκρούς και την έκρηξη ενός Tesla Cybertruck, με νεκρό τον οδηγό έξω από ξενοδοχείο του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας αποκαλύπτονται νέα στοιχεία που φέρεται να συγκλίνουν στο ότι υπήρχε σύνδεση των δύο επιθέσεων.

Γεγονός το οποίο υποδεικνύει σε ανάρτησή του και ο Ίλον Μασκ υπαινισσόμενος ότι τα περιστατικά με το Cybertruck κατασκευής του και το λευκό φορτηγάκι F-150, που σκόρπισε το θάνατο πρωτοχρονιάτικα ήταν τρομοκρατικές ενέργειες, πιθανώς «συνδεδεμένα με κάποιον τρόπο».

🚨BREAKING: Elon Musk suggests the Cybertruck and F-150 incidents were acts of terrorism, potentially “linked in some way,” as both vehicles were rented from Turo. pic.twitter.com/tvWrnV7LWU — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 1, 2025

Με οσμή τρομοκρατίας οι επιθέσεις

Μόλις είκοσι μέρες πριν από την ορκωμοσία του νέου εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο επιθέσεις έχουν πολύ άρωμα τρομοκρατίας με την επιστροφή του ISIS σε αμερικανικό έδαφος να δείχνει πλέον πιθανή.

Το γεγονός ότι τόσο το φορτηγάκι F-150 που είχε νοικιάσει ο δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών είχε προσχωρήσει στο ISIS, όσο και το Cybertruck που οδηγούσε ένας Αμερικανός πρώην στρατιωτικός ενοικιάστηκαν μέσω της πλατφόρμας Turo δείχνει ότι οι τρομοκράτες είχαν κοινή μεθοδολογία και παρελθόν.

Υπηρέτησαν στην ίδια βάση

Μετά από αυτή την αποκάλυψη εκπρόσωποι της εφαρμογής ενοικίασης οχημάτων σε δήλωσή τους προς τον ιστότοπο Real Daily Wire ανέφεραν: «Είμαστε συντετριμμένοι που μάθαμε ότι το όχημα ενός από τους χρήστες μας εμπλέκεται σε αυτό το τρομερό περιστατικό.

Συνεργαζόμαστε ενεργά με το FBI. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τίποτα για το υπόβαθρο αυτού του χρήστη που θα μπορούσε να τον είχε καταστήσει κίνδυνο για την ασφάλεια». Δήλωση που αναγκάστηκαν να κάνουν καθώς πλέον γίνεται πολύς λόγος για το πώς εγκληματίες και τρομοκράτες χρησιμοποιούν αντίστοιχες υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων για να διατηρήσουν την ανωνυμία τους και να αποφύγουν τις διαδικασίες εξακρίβωσης των στοιχείων τους.

Και οι δύο εργάζονταν στον τομέα της πληροφορικής

Σύμφωνα μάλιστα με είδηση που μετέδωσε το αμερικανικό κανάλι Denver 7, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, τόσο ο νεκρός από την έκρηξη στο Λας Βέγκας, όσο και ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ είχαν υπηρετήσει στην ίδια στρατιωτική βάση. Ο 37χρονος Ματ Λίβελσμπεργκερ, πρώην βετεράνος του αμερικανικού στρατού από το Κολοράντο Σπριγκς, ήταν πίσω από το τιμόνι του οχήματος που εξερράγη έξω από το ξενοδοχείο τραυματίζοντας επτά άτομα.

ANOTHER CONNECTION!

Trump Cybertruck Bomber Matt Livelsberger and the New Orleans attacker served together at the SAME MILITARY BASE, according to Denver7’s @TonyKovaleski



Both attacks were NYD 2025

Both US Veterans

Both rented cars from Turo

Both worked in IT

Both DIED in… pic.twitter.com/X4YCXULHTH — WFF NEWS 🗞 (@NewsWff) January 2, 2025

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα και οι δύο επιθέσεις συνέβησαν την 1η Ιανουαρίου 2025, και οι δύο ήταν Αμερικανοί βετεράνοι και οι δύο είχαν ενοικιάσει αυτοκίνητα μέσω του Turo και οι δύο εργάζονταν στον τομέα της πληροφορικής (IT), οι δύο πέθαναν κατά τις επιθέσεις και οι δύο εργάζονταν στην ίδια στρατιωτική βάση! Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο αν πρόκειται απλώς για σύμπτωση.

Το λάβαρο του ISIS στο φορτηγάκι

Μέσα στο φορτηγό του 42χρονου Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ βρέθηκε ένα λάβαρο του ISIS, ενώ οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να είχε και συνεργούς, καθώς υπάρχει βίντεο το οποίο έχουν στην κατοχή τους οι αρχές, που δείχνει τουλάχιστον τρεις τρεις ανθρώπους, δύο άνδρες και μία γυναίκα, να προσπαθούν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε κτήρια στην περιοχή.

Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν μέσα στο φορτηγό του ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το δωμάτιο που νοίκιασε στη Νέα Ορλεάνη ήταν ένα εργαστήριο επεξεργασίας και δημιουργίας βομβών.

🇺🇸 The suspect in the New Orleans terror attack was staying in an Airbnb prior to the event. Reports indicate he had been in New Orleans for a few weeks, perhaps casing his target.#neworleansattack #NewOrleansTragedy #NewOrleansTerroristAttack #NewOrleans pic.twitter.com/F0B3lLvpmQ — MIDDLE EAST NEWS (@middleeastnevs) January 2, 2025

Ποιο ήταν το προφίλ τους



Ο Σαμσούντ-Ντιν Τζαμπάρ που ευθύνεται για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό ως ειδικός ανθρώπινου δυναμικού και ειδικός πληροφορικής από τον Μάρτιο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2015, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αναπτύχθηκε στο Αφγανιστάν από τον Φεβρουάριο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2010. Στη συνέχεια υπηρέτησε στην εφεδρεία του στρατού ως ειδικός πληροφορικής από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Ιούλιο του 2020. Κατείχε τον βαθμό του επιλοχία στο τέλος της θητείας του, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

New horrific video of the terrorist attack in New Orleans, look at how fast that SOB was going when he targeted people on the street pic.twitter.com/bYbGGSrxyr — Vince Langman (@LangmanVince) January 1, 2025

Ο Ματ Λίβελσμπεργκερ, ο οποίος ανατινάχθηκε μπροστά από το Trump International Hotel στο Λας Βέγκας, είχε υπηρετήσει στο Αφγανιστάν για αρκετές θητείες και ήταν μέλος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία 19 χρόνια. Σύμφωνα με τις αρχές του Λας Βέγκας το γεγονός ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε ένα Tesla Cybertruck, το οποίο διαθέτει πάνελ αμαξώματος 1,4 χιλιοστών και πόρτες 1,8 χιλιοστών, η έκρηξη προκάλεσε ελάχιστες ζημιές στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ακόμη και τα παράθυρα της αίθουσας υποδοχής του ξενοδοχείου, που ήταν μόλις μερικά μέτρα από το όχημα, δεν καταστράφηκαν. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η μεγαλύτερη ποσότητα της έκρηξης περιορίστηκε εντός του οχήματος και προς την οροφή του, αντί να διαχυθεί από τα πλάγια προκαλώντας θανάσιμο τραυματισμό στους περαστικούς.

Law Enforcement Officials are claiming that because the Suspect used a Tesla Cybertruck in their Attack earlier today against the Trump Hotel & Casino on the Las Vegas Strip, which has 1.4mm Body Panels and 1.8mm Door Panels, the Explosion only caused Minimal Damage; with even… pic.twitter.com/3aBWrA8hfC — OSINTdefender (@sentdefender) January 2, 2025

Ο πρόεδρος Μπάιντεν σε μήνυμά του προς τον αμερικανικό λαό δήλωσε ότι οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπήρχε οποιαδήποτε «σύνδεση» της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη, που έγινε με ηλεκτροκίνητο ημιφορτηγό της Ford, με την έκρηξη ηλεκτρικού οχήματος Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας. «Μέχρι στιγμής», έσπευσε να προσθέσει πάντως ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει την παραμικρή σχέση.

