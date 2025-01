Συγκλονιστική μονομαχία στο σκάκι ανάμεσα σε δύο γκραντ μάστερ, τον Βασίλ Ίβαντσουκ και τον Ντάνιελ Ναροντίτσκι στο World Blitz 2024, με τον πρώτο να κάνει ένα τραγικό λάθος στο τέλος του αγώνα και να ξεσπάσει σε λυγμούς για την ήττα του.

Σε έναν αγώνα ταχύτητας στο σκάκι, ο Ουκρανός Βασίλ Ίβαντσουκ υπέπεσε σε ένα εύκολο λάθος, το οποίο και έκρινε τον αγώνα υπέρ του Αμερικανού με ουκρανική καταγωγή, Ντάνιελ Ναροντίτσκι και δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τα συναισθήματά του.

Και οι δύο σκακιστές ήταν εμφανώς σοκαρισμένοι από τον τρόπο που κρίθηκε η μεταξύ τους αναμέτρηση στο World Blitz 2024 της Νέα Υόρκης, με τον Ουκρανό να μην καταφέρνει να συγκρατήσει και τα δάκρυά τους.

The haunting final moments of the Round 11 clash between Vassily Ivanchuk and Daniel Naroditsky in World Blitz 2024. Caïssa is a cruel goddess indeed... pic.twitter.com/dch96y76QY