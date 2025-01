Ένα Tesla Cybertruck, το φορτηγό που κατασκευάζει η εταιρεία του Ίλον Μασκ, έπιασε φωτιά σήμερα Τετάρτη 08:40 πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείας ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος νεκρός μέσα στο Cybertruck», δήλωσε ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κέβιν Μακμάζιλ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το ABC.

Ο αστυνομικός τόνισε ότι επίσης επτά άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

A Tesla Cybertruck has exploded outside of the Trump Hotel on the Las Vegas Strip, resulting in the Death of the Driver and Injuries to at least 7 Bystanders, the Lobby of the Hotel suffered only Minor Damage. Police are investigating the Incident, to determine if it was caused… pic.twitter.com/RScGu7qVl4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 1, 2025

Το συγκεκριμένο Tesla Cybertruck ήταν μοντέλο κατασκευής 2024.

Ο Μασκ, αφεντικό της Tesla, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας ερευνούν το περιστατικό, ισχυριζόμενος ότι «δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών το 2024 άνοιξε έρευνα για μια σύγκρουση και μια φωτιά που σημειώθηκε σε ένα τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ένα ηλεκτρικό ημιφορτηγό Tesla σε αυτοκινητόδρομο της Καλιφόρνια.

The whole Tesla senior team is investigating this matter right now.



Will post more information as soon as we learn anything.



We’ve never seen anything like this. https://t.co/MpmICGvLXf — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025

Cybertruck blew up in front of Trump hotel in Las Vegas. Those are our luggage by the door and that’s where we were when it happened. pic.twitter.com/KaVZXfGLNK — ayackle (@kaaaassuu) January 1, 2025

Μπάιντεν: Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν η επίθεση στη Νέα Ορλεάνη και η έκρηξη στο Λας Βέγκας συνδέονταν

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν η επίθεση με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη και η έκρηξη Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας συνδέονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ (τοπική ώρα) ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως τίποτε δεν επιτρέπει να εξαχθεί τέτοιο συμπέρασμα «μέχρι στιγμής».

Ο κ. Μπάιντεν εξήγησε σε δημοσιογράφους πως οι αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν για την έκρηξη στο ηλεκτρικό όχημα, αποπειρώνται επίσης να διαπιστώσουν «αν υπάρχει οποιαδήποτε πιθανή σύνδεση με την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη». «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν τίποτε να αναφέρουν» για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο, διευκρίνισε ο απερχόμενος πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ