Μεγαλειώδη πορεία με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιαδων ανθρώπων πραγματοποιήθηκε την πρώτη ημέρα του 2025 στην Κωνσταντινούπολη σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και καταδίκης του Ισραήλ.

Η πορεία ξεκίνησε από αρκετά τζαμιά μετά την πρωινή προσευχή, και κινήθηκε μέσω της γέφυρας του Γαλατά με τους διαδηλωτές να κρατούν σημαίες της Παλαιστίνης και της Τουρκίας.



Τη διαμαρτυρία η πλατφόρμα «Εθνικής Θέλησης» στην οποία συμμετέχουν 308 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.

📹 Footage shows hundreds of thousands of people marching in solidarity with Palestine in Istanbul, Türkiye, holding Turkish and Palestinian flags https://t.co/gkecSoZTFN pic.twitter.com/1Xsx0qTWem