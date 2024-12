Το Κιριμπάτι ένα νησιωτικό σύμπλεγμα στον κεντρικό Ειρηνικό Ωκεανό έγινε η πρώτη χώρα που υποδέχθηκε στις 12 το μεσημέρι (ώρα Κύπρου) το 2025.

From Kiritimati in Kiribati to the world: HAPPY NEW YEAR! 🇰🇮➡️🗺️



An overwhelming feeling to realise one of my dreams and celebrate in the land where it hits midnight first on the whole entire globe!



Welcome, 2025! 🎆#HappyNewYear#HappyNewYear2025#Kiribati#Kiritimati pic.twitter.com/6hFiLbbNn1 — Nick Rabbitts (@Nick468official) December 31, 2024

Δεκαπέντε λεπτά αργότερα το 2025 υποδέχθηκαν οι κάτοικοι των νησιών Chatham στη Νέα Ζηλανδία ενώ στη 1 μετά το μεσημέρι (ώρα Κύπρου) είπαν «καλή χρονιά» στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας αυτής.

New Zealand welcomes 2025 with a dazzling fireworks display 🎉



New Year's Eve latest ➡️ https://t.co/vGRPFvKfR6



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/stWUev0OJt — Sky News (@SkyNews) December 31, 2024

Το πρώτο εμβληματικό «ραντεβού» του 2025 ήταν στις 3 μετά το μεσημέρι στην Αυστραλία.

Happy New Year Australia! 🎉



2025 has officially started down under, with Sydney saying hello to the new year with a stunning firework display above the Sydney Harbor Bridge as more than one million people watched below. 🎆 https://t.co/jeBTKSlvOc



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/dwuhznznvy — Sky News (@SkyNews) December 31, 2024



Στο Σίδνεϊ είχαν ξεκινήσει το «ζέσταμα» με εκατοντάδες πυροτεχνήματα μπροστά από τη διάσημη Όπερα από νωρίτερα.





Πηγή: Πρώτο Θέμα