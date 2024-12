Η Νήσος των Χριστουγέννων ήταν η πρώτη περιοχή στον κόσμο που υποδέχθηκε το 2025 και ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία!

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2025 με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Δείτε τα βίντεο:

New Zealand welcomes 2025 with a dazzling fireworks display 🎉



New Year's Eve latest ➡️ https://t.co/vGRPFvKfR6



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/stWUev0OJt