Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτής της Air Canada κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο του Χάλιφαξ τα ξημερώματα της Κυριακής (ώρα Ελλάδος).

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησαν επιβάτες στα social media, το ένα από τα φτερά πήρε φωτιά λόγω της τριβής του με τον διάδρομο προσγείωσης καθώς υπήρξε βλάβη στο σύστημα του αεροπλάνου.

«Το αεροπλάνο έγειρε περίπου 20 μοίρες στα αριστερά και ενώ συνέβη αυτό ακούσαμε έναν μεγάλο θόρυβο καθώς το φτερό άρχισε να σέρνεται στον διάδρομο προσγείωσης» περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία η επιβάτης της πτήσης 2259, Νίκι Βάλενταϊν μιλώντας στο CBC News.

Σύμφωνα με την ίδια, το αεροπλάνο κινήθηκε με τον τρόπο αυτό για ένα «σεβαστό» μήκος καθώς οι πιλότοι προσπαθούσαν να το ακινητοποιήσουν.

«Το αεροπλάνο ταραζόταν αρκετά και είδαμε φωτιά στην αριστερή πλευρά και καπνό στα παράθυρα» πρόσθεσε.

Οι επιβάτες του αεροπλάνου εκκενώθηκαν με ασφάλεια, εξετάστηκαν από γιατρούς και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πληροφορία για κάποιον τραυματία.

