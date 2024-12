Βρέθηκε αγοραστής για το σπίτι των «ΜακΚάλιστερ» από την ταινία «Home Alone» του 1990. Τον Μάιο το ακίνητο με τα πέντε υπνοδωμάτια και τα έξι μπάνια που βρίσκεται σε προάστιο του Σικάγο, στο Ιλινόις των ΗΠΑ, τέθηκε προς πώληση στα 5,25 εκατομμύρια δολάρια.

Στον ιστότοπο της εταιρείας αγοραπωλησίας ακινήτων «Coldwell Banker Realty» όπου ήταν δημοσιευμένη η αγγελία για την κατοικία αναφέρεται τώρα «εκκρεμεί πώληση», που σημαίνει ότι ο πωλητής έχει αποδεχτεί μια προσφορά.

Iconic Home Alone house finds $5m buyer in time for Christmas https://t.co/np1B31k1aJ — The Independent (@Independent) December 25, 2024

Το εξωτερικό της έπαυλης χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάλιστερ τόσο στο «Home Alone» του 1990 όσο και στη συνέχεια του 1992 «Home Alone 2: Lost in New York».

Ο ηθοποιός Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδύθηκε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις ταινίες, παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί να αγοράσει το σπίτι όταν κυκλοφόρησε στην αγορά νωρίτερα φέτος.

Το σπίτι, το οποίο είναι 836 τετραγωνικά μέτρα, χτίστηκε το 1921 και διαθέτει τέσσερα τζάκια, δύο δωμάτια πλυντηρίων, δύο υδρομασάζ, χώρο αναψυχής, ένα γυμναστήριο, μια ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου και ένα κλειστό αθλητικό γήπεδο.

Πηγή: Πρώτο Θέμα