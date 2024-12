Δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος προσπαθούν σήμερα να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων, που συνεχίζει να μαίνεται σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση σε εθνικό πάρκο στο νοτιοανατολικό τμήμα της Αυστραλίας, δήλωσε εκπρόσωπός τους σε μέσο ενημέρωσης της χώρας.

Δεν έχει αναφερθεί ως αυτό το στάδιο κανένα θύμα, ούτε έχει καταστραφεί κανένα σπίτι, διαβεβαιώνουν οι αρχές.

Η πολιτεία Βικτόρια (νοτιοανατολικά) βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και περίπου μια εβδομάδα με σειρά πυρκαγιών, που οδήγησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων δεκάδων κοινοτήτων της επαρχίας.

Australian bushfire burns area the size of Singapore. The eastern state of Victoria has faced extreme fire conditions in the past week, with numerous blazes forcing evacuations in dozens of rural communities-AFP#Australia #Bushfire #VictoriaFires #ClimateCrisis #Wildfire pic.twitter.com/a3KGgoIJn9