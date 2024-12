Για τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του Embraer της Azerbaijan Airlines, το οποίο συνετρίβη χθες κοντά στην πόλη Ακτάου του Καζακστάν, μίλησε ένας από τους επιζώντες, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Ο Ρώσος Subhonkul Rakhimov τόνισε, στο πρακτορείο TASS, ποια ήταν η στιγμή που οι επιβάτες κατάλαβαν τον κίνδυνο, ωστόσο διευκρίνισε πως δεν προκλήθηκε πανικός στην καμπίνα του αεροσκάφους.

«Από τις παρατηρήσεις μου, έγιναν τρεις προσπάθειες προσγείωσης του αεροπλάνου στο Γκρόζνι. Πήγε για προσγείωση την πρώτη φορά, δεν μπόρεσε να το κάνει, κέρδισε πάλι ύψος... έκανε ξανά κύκλο πάνω από το Γκρόζνι, στη συνέχεια πήγε πάλι για προσγείωση, όμως δεν μπόρεσε να προσγειωθεί ξανά», θυμάται ο επιβάτης. «Δεν ανησύχησα πολύ, σκέφτηκα πως δεν μπορεί να προσγειωθεί τώρα, ωστόσο θα πετάξουμε σε μια άλλη πόλη, θα προσγειωθούμε εκεί, το αεροπλάνο είναι μια χαρά».

Drone image of Azerbaijan Airlines crash site in Kazakhstan. Kazakhstan’s emergency ministry said that at least 32 people of the 67 on board the Embraer 190 survived, meaning that over 30 are likely dead. pic.twitter.com/RLTf6oIG0E

Ο Rakhimov δήλωσε ότι οι επιβάτες συνειδητοποίησαν τη σοβαρότητα της κατάστασης όταν το αεροπλάνο «έφυγε από το Γκρόζνι» και «άρχισε να κερδίζει απότομα πολύ ύψος». «Και συνειδητοποιήσαμε ότι επρόκειτο για ζήτημα επιβίωσης. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαμε ήδη αρχίσει να προσευχόμαστε», παραδέχθηκε στο πρακτορείο.

Παράλληλα, ανέφερε πως σε γενικές γραμμές, όλοι οι επιβαίνοντες συμπεριφέρθηκαν με αυτοσυγκράτηση. «Δεν υπήρξε πανικός, κανείς δεν σκαρφάλωσε πάνω στον άλλον, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στο αεροπλάνο», παραδέχθηκε, σημειώνοντας την επαγγελματική και συγκρατημένη συμπεριφορά των αεροσυνοδών.

Μετά τη συντριβή, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Ακτάου ανταποκρίθηκαν πολύ γρήγορα και συντονισμένα, όπως είπε ο Ρώσος επιζών, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του. «Αρχίσαμε να βγαίνουμε έξω, τότε άκουσα τα ασθενοφόρα να πλησιάζουν. Δεν μπορούσαμε να βγούμε από το αεροπλάνο αμέσως, επειδή όλα ήταν μπλοκαρισμένα, η πόρτα ήταν κλειστή. Οι αεροσυνοδοί μπορεί να είχαν τις αισθήσεις τους, αλλά δεν ήταν σε θέση να το κάνουν. Τότε όλα έγιναν γρήγορα, οι [υπηρεσίες] του Καζακστάν έφτασαν γρήγορα, το ασθενοφόρο ήταν επίσης κοντά».

🚨BREAKING: Flight #J28243 that crashed near Aktau Airport in Kazakhstan is an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190 with registration 4K-AZ65.



POV of the moment just before the crash inside the plane that was headed to Grozny Russia. pic.twitter.com/z5ask2UmPS