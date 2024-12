Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του παλαιστινιακού θυλάκου.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε σπίτι στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας, κατά τις πηγές αυτές. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τόνισαν πως ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός κι είναι πολύ πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς υπάρχουν πολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Παράλληλα, πέντε μέλη δημοσιογραφικής ομάδας σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Άουντα, στη Νουσέιρατ (κεντρικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Επρόκειτο για ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Κουντς Αλ Γιουμ.

Israel killed FIVE JOURNALISTS in one strike on their ‘PRESS’ vehicle in front of Al-Awda hospital tonight:



1- Ayman Al-Jadi (Journalist)

2- Faisal Abu Al-Qumsan (Reporter)

3- Fadi Hassouna (Editor)

4- Ibrahim Sheikh Ali (Journalist)

5- Mohammed Al-Lada’a (Editor) https://t.co/rbgmlYe4Wq pic.twitter.com/j3RG2SWTmu