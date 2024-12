Περιτριγυρισμένοι από αιωρούμενα ζαχαρωτά και έναν αυτοσχέδιο χιονάνθρωπο φτιαγμένο, οι αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα σε όλους στη Γη.

Η κυβερνήτης της αποστολής 72 Σουνίτα «Σούνι» Ουίλιαμς, φορώντας ένα ζευγάρι εορταστικά κέρατα ταράνδου, ενώ έγινε με τους συναδέλφους της NASA αστροναύτες Μπάρι «Μπουτς» Γουίλμορ, Ντον Πετίτ και Νικ Χαγκ για να μοιράζονται λίγο γιορτή από το σπίτι τους μακριά. , 420 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη.

«Είναι μια καλύτερη εποχή του χρόνου εδώ πάνω», δήλωσε η Γουίλιαμς σε ένα βίντεο που καταγράφηκε τη Δευτέρα (23 Δεκεμβρίου). «Μπορούμε να περάσουμε με όλη την οικογένεια μας στο Διεθνές Διαστημικό Σταθμό. Είμαστε μετά από εμάς εδώ πάνω και έτσι θα απολαύσουμε την παρέα μας μαζί».

