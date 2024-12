Οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένα βίντεο που δείχνει μια επίθεση σε χώρο λατρείας των Αλαουιτών και κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, προκαλώντας σήμερα άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Συρίας, μεταδόθηκε «ετεροχρονισμένα» και χρονολογείται στις αρχές Δεκεμβρίου και είναι από την «απελευθέρωση του Χαλεπιού» από ένοπλες ισλαμιστικές φατρίες.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο νωρίτερα για πρωτοφανείς διαδηλώσεις από την μειονότητα των Αλαουιτών σε πολλές πόλεις της Συρίας, μετά από ένα βίντεο που μεταδόθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει μια επίθεση σε έναν χώρο λατρείας της θρησκευτικής αυτής ομάδας.

Τρεις μάρτυρες είπαν από το Γαλλικό Πρακτορείο ότι διαδηλώσεις έγιναν στις παράκτιες πόλεις Ταρτούς, Τζαμπλέχ και Λαττάκεια στη δυτική Συρία, όπου κυριαρχεί η κοινότητα των Αλαουιτών από την οποία προέρχεται ο ανατραπείς πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ. Το Συριακό Παρατηρητήριο επιβεβαίωσε παρόμοιες διαδηλώσεις στη Μπάνιας και τη Χομς - την μεγάλη πόλη στη κεντρική Συρία - όπου εκεί η αστυνομία κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 το βράδυ έως τις 6:00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Στόχος της εκ νέου κυκλοφορίας τέτοιων εικόνων είναι η διασπορά διχόνοιας του συριακού λαού (...) σε μια ευαίσθητη περίοδο που περνά η Συρία», τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτερικών της ντε φάκτο κυβέρνησης της Συρίας.

«Το βίντεο είναι παρελθούσης ημερομηνίας, χρονολογείται από την περίοδο της απελευθέρωσης της πόλης του Χαλεπιού», η οποία έπεσε στα χέρια των ανταρτών την 1η Δεκεμβρίου.

Το υπουργείο κατηγορεί «άγνωστες ομάδες» ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση σε αυτόν τον χώρο λατρείας των Αλαουιτών.

🔷In Latakia, Hama, and Tartus, mass protests by the Alawite community have begun.



- After the extrajudicial executions by HTS members, the abduction of civilians, and the recent burning of Hasibi’s shrine, Alawites, following the Christians, are now in the streets. pic.twitter.com/VYgFTVf91v