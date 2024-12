Η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας όπως κάθε χρόνο παρακολούθησε τη λειτουργία των Χριστουγέννων στο Σάντριχαμ.

Τα βλέμματα συγκέντρωσαν ο βασιλιάς Κάρολος, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, αλλά κυρίως η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κείτ που πέρασε μια δύσκολη χρονιά παλεύοντας με την ίδια ασθένεια.

Η Ντυμένη στα πράσινα και με ένα μεγάλο χαμόγελο η Κείτ έσπευσε να χαιρετήσει το συγκεντρωμένο πλήθος με την πριγκίπισσα να μην ξέρει πως να κρατήσει τα μπουκέτα με τα λουλούδια που της πρόσφεραν.

Λουλούδια, σοκολάτες και παιχνίδια ήταν η δώρα που πήραν από το πλήθος τα παιδιά της Κέιτ και του πρίγκιπα Ουίλιαμ, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούι.

The Princess of Wales speaks to members of the public following the Christmas Day morning church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham, Norfolk. 📸@aaronchown #PrincessOfWaleshttps://t.co/lAPrZCSMQS pic.twitter.com/ne6kcQkXRQ