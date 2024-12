Το ρωσικό φορτηγό πλοίο "Ursa Major" βυθίστηκε στη Μεσόγειο μεταξύ της Ισπανίας και της Αλγερίας και δύο μέλη του πληρώματός του αγνοούνται, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

Το πλοίο βυθίστηκε αφού σημειώθηκε έκρηξη στο μηχανοστάσιο. Δεκατέσσερα από τα 16 μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί και μεταφερθεί στην Ισπανία, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση.

Russian ship Ursa Major, typically accompanied by the Russian navy and known to transport military equipment sank following a reported explosion in the engine room in the Mediterranean Sea.

2 sailors died, 14 were rescued. https://t.co/P1FGzKK6Ud pic.twitter.com/OUpQ6l77w1