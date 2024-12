Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, το Κιλαουέα, στο αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης, εισήλθε χθες Δευτέρα εκ νέου σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, γνωστοποίησε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS).

Εικόνες που αποκαλύφθηκαν από τις αρχές εικονίζουν πελώριες ρωγμές στον κρατήρα του ηφαιστείου από τις οποίες αναβλύζει ή εκτοξεύεται λάβα.

🌋 Kilauea Volcano Erupts in Hawaii! 🇺🇸 After a series of small earthquakes, Hawaii's Kilauea, one of the world's most active volcanoes, began erupting early Monday morning. Authorities are monitoring the situation closely. 🛑

(video courtesy: USGS)#KilaueaEruption… pic.twitter.com/blSgP5xvyK — Benefit News (@BenefitNews24) December 24, 2024

Η έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε περί τις 02:20 το πρωί (σ.σ. τοπική ώρα· 14:20 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με το ινστιτούτο.

«Στις 04:30 (16:30), παρατηρήθηκαν σιντριβάνια λάβας που έφθαναν τα 80 μέτρα ύψος», πρόσθεσε.

Το διοξείδιο του θείου που εκλύεται από τον κρατήρα θα αλληλεπιδράσει με την ατμόσφαιρα δημιουργώντας ομίχλη γνωστή ως «ηφαιστειακή αχλή», σημείωσε η ίδια πηγή.

Scientists are monitoring air quality after Hawaii's Kilauea volcano erupted early Monday, sending plumes of smoke and lava into the sky.



The eruption was confined to the volcano's summit caldera, in a remote area of Hawaii Volcanoes National Park. https://t.co/az4xfwk9zN pic.twitter.com/2t4XYU8lIt — ABC News (@ABC) December 24, 2024

Αυτή η ηφαιστειακή ομίχλη μπορεί να βλάψει ανθρώπους, ζώα και καλλιέργειες.

Σύμφωνα με το USGS, η κατάσταση στο ηφαίστειο σταθεροποιήθηκε περί τις 06:30 (18:30), χωρίς να απειληθούν υποδομές.

Το Κιλαουέα παραμένει σε σχεδόν μόνιμη φάση εκρηκτικής δραστηριότητας από το 1983. Η προηγούμενη έκρηξη καταγράφτηκε τον Σεπτέμβριο. Είναι μέρος έξι ενεργών ηφαιστείων στη Χαβάη, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο της υφηλίου.

Παρότι μικρότερο από αυτό το τελευταίο, είναι πιο ενεργό κι εκτιμάται από τους τουρίστες λόγω των θεαματικών εκτοξεύσεων λάβας και πυροκλαστικών υλικών.

This morning, around 2:20 AM, a new #Kilauea eruption began within Kaluapele (the summit caldera). It was caught on camera by #HVO's B2cam. Images taken by the webcam were compiled into this timelapse video that shows lava fountains feeding lava flows across the caldera floor. pic.twitter.com/w52KpHOtau — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP