Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι αναμένεται σήμερα στη Δαμασκό όπου θα συναντηθεί με τον νέο ντε φάκτο ηγέτη της γειτονικής Συρίας, τον Άχμαντ αλ Σάρα, ανακοίνωσε το ιορδανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Σαφάντι "θα μεταβεί σήμερα (Δευτέρα) στη Δαμασκό και θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της νέας εξουσίας στη Συρία, τον Άχμαντ αλ Σάρα, όπως και με άλλους Σύρους αξιωματούχους", αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας σε σύντομη ανακοίνωσή του.

Η Ιορδανία έχει δεχθεί περίπου 680.000 Σύρους πρόσφυγες, βάσει του αριθμού που έχει καταγράψει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, αλλά το Αμμάν δηλώνει ότι έχει δεχθεί περίπου 1,3 εκατομμύρια εκτοπισμένους από το 2011 που ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία.

Από την πτώση στις 8 Δεκεμβρίου του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, πάνω από 7.000 Σύροι έχουν επιστρέψει την πατρίδα τους από τα ιορδανικά σύνορα, ανακοίνωσε την Πέμπτη το ιορδανικό υπουργείο Εσωτερικών.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιορδανία δηλώνει ότι αντιμετωπίζει λαθρεμπόριο ναρκωτικών διαμέσου των συνόρων της με τη Συρία, που έχει γίνει "πιο οργανωμένο" υπό την προστασία ενόπλων οργανώσεων.

Η σταθερότητα στη Συρία θα επιτρέψει στο βασίλειο της Ιορδανίας να "εγγυηθεί την ασφάλεια στα σύνορά του", δήλωσε χθες, Κυριακή, ο εκπρόσωπος της ιορδανικής κυβέρνησης Μοχάμεντ Μουμάνι, προσθέτοντας ότι η χώρα του "συντάσσεται με τη βούληση του αδελφού συριακού λαού".

Η Ιορδανία, τα σύνορα της οποίας με τη Συρία εκτείνονται σε 375 χιλιόμετρα, έχει ανακοινώσει αρκετές φορές επιχειρήσεις στα συριακά σύνορα κατά του λαθρεμπορίου όπλων και ναρκωτικών, ιδίως χαπιών Captagon.

Υπό την ηγεσία του Άσαντ, η Συρία μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε ναρκο-κράτος, καθώς το λαθρεμπόριο χαπιών Captagon βρισκόταν σε άνθιση.

