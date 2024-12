Μια οικογένεια από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ είχε έναν απροσδόκητο επισκέπτη τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Μια άγρια ​​καγκελόβια κουκουβάγια πέταξε στο σπίτι τους μέσω της καμινάδας, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Animal Welfare League of Arlington. Μόλις μπήκε στο σπίτι, η κουκουβάγια προσγειώθηκε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της οικογένειας, εκτοπίζοντας το αστέρι για να γίνει η ίδια το αστέρι στο δέντρο.

Meanwhile this owl makes itself a Virginia family tree topper pic.twitter.com/bfoXFirk1F