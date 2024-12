Ο Tούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε τις προηγούμενες μέρες σε πλήθος νέων στο Μαρντίν της Τουρκίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του φώναξαν «Κύριε Πρόεδρε, πήγαινε μας στην Ιερουσαλήμ» και απάντησε λέγοντας «Η υπομονή φέρνει τη νίκη».

President Erdogan, addressing a crowd of young people in Mardin, Turkey, who chanted "Mr President, take us to Jerusalem" during his speech, responded by saying "Patience brings victory" pic.twitter.com/HLMPzhgkZX