Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Βελιγραδίου διοργάνωσαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια στην Σερβία. Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα με καταλήψεις στις σχολές των τεσσάρων δημόσιων πανεπιστημίων. Βασικό αίτημα είναι η απόδοση ποινικών και πολιτικών ευθυνών για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ όταν την 1η Νοεμβρίου κατέρρευσε τμήμα της οροφής σκοτώνοντας 15 ανθρώπους. Η τραγωδία συνέβη τρεις μήνες αφού τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μετά από ανακαίνιση που διήρκησε τρία χρόνια.

HUGE protests in Belgrade, Serbia!🔥🇷🇸



‼️Students are demanding justice after part of the railway station in Novi Sad collapsed, killing 15 people. Estimates say over 100,000 people are out there. pic.twitter.com/91cDf2gmgM