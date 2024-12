Ένα μικρό αεροπλάνο με δέκα επιβαίνοντες έπεσε σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

A small aircraft crashed in Gramado, Brazil, on Sunday morning (December 22), resulting in the deaths of 9 people on board, including children and the pilot. An additional 15 individuals, mostly affected by smoke inhalation, were rescued. #AviationNews pic.twitter.com/DSvRNtcQG5