Σωστικά συνεργεία αναζητούν περίπου 15 εγκλωβισμένους στα ερείπια τριώροφου κτιρίου το οποίο κατέρρευσε χθες Σάββατο στην πολιτεία Παντζάμπ της βόρεια Ινδίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Μια 20χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τα ερείπια στη Σοχάνα, προάστιο του Μοχάλι.

A six-story building collapsed in #Mohali district, Punjab, with several people feared trapped under the debris. The incident took place in Sohana, Mohali.



More details 🔗 https://t.co/Ii5j12tDhQ pic.twitter.com/9R8RsCyJfR