Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης καταδίκασε την επίθεση, το βράδυ της Παρασκευής, σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας.

Σε ανάρτησή του σήμερα, στο X, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έγραψε ότι είναι «βαθιά σοκαρισμένος και συντετριμμένος από τη φρικτή επίθεση» που άφησε πίσω της πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

«Καταδικάζω πλήρως αυτή την κατακριτέα πράξη. Σε αυτήν την τραγική στιγμή οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων καθώς είμαστε αλληλέγγυοι με τον λαό της Γερμανίας», κατέληξε ο Πρόεδρος.

Deeply shocked and devastated by the horrific attack at a Christmas market in Magdeburg, leaving many dead and injured. I fully condemn this reprehensible act. During this tragic time my thoughts are with the victims’ families as we stand in solidarity with the people of Germany.