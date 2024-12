Εν μέσω της κορύφωσης της αγοραστικής κίνησης για τις γιορτές των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ οι εργαζόμενοι της Amazon συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και παροχές. Αξιώσεις που μοιράζονται και οι εργαζόμενοι σε άλλη μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία, την αλυσίδα καταστημάτων Starbucks, που διεκδικούν αύξηση 64% στον κατώτατο μισθό.

Από πλευρά της η κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου δηλώνει ότι η εργασιακή κινητοποίηση δεν θα επηρεάσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

«Η Amazon δεν έχει αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο AFP. «Και δεν αναμένουμε να υπάρξουν προβλήματα», σημείωσε την ώρα που απεργοί αναρτούν στο διαδίκτυο βίντεο με επεισόδια που σημειώνονται έξω από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος.

Το συνδικάτο Teamsters ξεκίνησε την Πέμπτη την μεγαλύτερη απεργία κατά της Amazon στην ιστορία των ΗΠΑ στοχεύοντας επτά εγκαταστάσεις της εταιρείας. Σύμφωνα με τα στελέχη του συνδικάτου, η απεργία συνεχίστηκε και την Παρασκευή στα ίδια μέρη.

🚨 BREAKING: The Teamsters Union has launched the largest strike against Amazon in U.S. history. 🚨



Amazon has forced this strike by refusing to follow the law and bargain with the thousands of Amazon workers who organized with the Teamsters.



Now, Amazon Teamsters at facilities… pic.twitter.com/9gRej7GANm