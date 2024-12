Ένας βουλευτής στην Αμπχαζία, μια αποσχισθείσα περιφέρεια της Γεωργίας την οποία υποστηρίζει η Ρωσία, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στο κτήριο του κοινοβουλίου, όπως μετέδωσε η υπηρεσία Τύπου της προεδρίας της περιφέρειας.

Ο βουλευτής Βαχτάνγκ Γκολάντζια υπέκυψε στα τραύματά του που είχαν προκληθεί από πυροβολισμό στο κτήριο του κοινοβουλίου, ανέφερε σε ανάρτηση στο Telegram το γραφείο Τύπου του ασκούντος χρέη προέδρου Μπάντρα Γκούνμπα. Ένας άλλος βουλευτής τραυματίστηκε στο χέρι.

According to local sources, there was a shooting today in the parliament of #Abkhazia, a region of #Georgia under #Russian military occupation since 2008, when #Moscow invaded the country. The motive appears to have been the vote on a controversial law aimed at making it easier… pic.twitter.com/mKFtuXw68E