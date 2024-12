Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προχωρά αυτήν την ώρα στην καθιερωμένη μαραθώνια συνέντευξη Τύπου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας λέγοντας ότι «χρειάζεται η άλλη πλευρά να είναι έτοιμη για συζητήσεις και συμβιβασμούς», στον Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο τόνισε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει και στη ρωσική οικονομία που όπως υποστήριξε είναι «σταθερή».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε τη ρωσική οικονομία ως «σταθερή», αν και εξέφρασε την ανησυχία του για τον υψηλό πληθωρισμό, σχεδόν τρία χρόνια μετά την επίθεσή του στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει ευρεία οικονομική αναταραχή. «Με την οικονομία στο σύνολό της, η κατάσταση στη Ρωσία είναι σταθερή, παρά τις εξωτερικές απειλές και τις προσπάθειες να μας επηρεάσουν», δήλωσε αναγνωρίζοντας τις ανησυχίες για τον γρήγορο ρυθμό αύξησης των τιμών, ο Πούτιν είπε: «Ο πληθωρισμός είναι ένα ανησυχητικό σήμα».

