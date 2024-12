Η γερμανική πόλη παρέχει κουπόνια αξίας 10 ευρώ στις γυναίκες για χρήση σε νυχτερινά ταξί, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών άλλων δήμων στη Γερμανία.

Η γερμανική πόλη της Κολωνίας προσφέρει κουπόνια νυχτερινών ταξί σε γυναίκες για να τις βοηθήσει να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ασφάλεια, σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που εμπνέεται από παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλα μέρη της Γερμανίας.

Το πρόγραμμα "Νυχτερινό ταξί για γυναίκες" παρέχει συνολικά 1.500 κουπόνια αξίας 10 ευρώ το καθένα σε γυναίκες και άτομα με διαφορετικό φύλο για μετακινήσεις με ταξί μεταξύ των ωρών 10 μ.μ. και 6 π.μ., σύμφωνα με το δημοτικό συμβούλιο της Κολωνίας. Τα κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με μία εταιρεία, την Taxi Ruf, και το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τον Αύγουστο του 2025.

Η πόλη του Μονάχου προσφέρει τέτοια κουπόνια νυχτερινών ταξί σε γυναίκες από το 2020 και φέτος η επιδότηση αυξήθηκε από 5 σε 10 ευρώ λόγω της αυξανόμενης ζήτησης. Έκτοτε, άλλες πόλεις όπως η Στουτγάρδη, το Μανχάιμ και το Γκίσεν υιοθέτησαν το μοντέλο.

Ενώ τα συστήματα αυτά έχουν επαινεθεί από πολλά γερμανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι αμφισβήτησαν τη σχετικά χαμηλή αξία των κουπονιών, δεδομένου ότι τα νυχτερινά ταξί στις μεγάλες πόλεις τείνουν να κοστίζουν πολύ περισσότερο από 10 ευρώ.

Παρόμοιες εφαρμογές και υπηρεσίες που προωθούν την ασφάλεια των γυναικών έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένης μιας τηλεφωνικής γραμμής που στελεχώνεται από εθελοντές οι οποίοι μιλούν με τους καλούντες κατά τη διάρκεια των διαδρομών τους και λαμβάνουν τα στοιχεία τους για να τα διαβιβάσουν στην αστυνομία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Περισσότερες από τα δύο τρίτα των Γερμανίδων φοβούνται να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς όταν σκοτεινιάζει, σύμφωνα με δημόσια έρευνα που διεξήχθη το 2020 για λογαριασμό της ομοσπονδιακής αστυνομίας BKA της χώρας.

Και η έρευνα της ΜΚΟ Plan International την ίδια χρονιά - βασισμένη σε έρευνα 1.000 γυναικών κατοίκων του Αμβούργου, του Βερολίνου, της Κολωνίας και του Μονάχου - διαπίστωσε ότι το ένα τέταρτο των γυναικών είχε βιώσει σεξουαλική παρενόχληση και το ένα πέμπτο είχε παρακολουθηθεί, προσβληθεί ή απειληθεί κατά τη μετακίνησή του στις πόλεις του.

Η Κολωνία προετοιμάζεται επί του παρόντος για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, εννέα χρόνια μετά τις επιθέσεις και τις σεξουαλικές επιθέσεις που δέχθηκαν εκατοντάδες γυναίκες κατά τη διάρκεια εορτασμών κοντά στον καθεδρικό ναό της πόλης. Τουλάχιστον 600 γυναίκες υπέβαλαν καταγγελίες στην αστυνομία, από σεξουαλική παρενόχληση έως κλοπή, μετά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στην πόλη στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

