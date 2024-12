«Θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η επιρροή που η Τουρκία επιδιώκει να εξασφαλίσει στη Συρία, δεν θα δημιουργήσει ακόμα χειρότερες καταστάσεις», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, σε συνέντευξή του στο Sky News.

Είχε ερωτηθεί, κατά πόσον συμφωνεί με τις αναφορές Ντόναλντ Τραμπ, περί τουρκικής "ενορχήστρωσης" των εξελίξεων στη Δαμασκό.

Μιλώντας στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο κύριος Κόμπος σημείωσε πως θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι, "οι ευαισθησίες όλων των άλλων κρατών στην περιοχή, λαμβάνονται υπόψη".

Αναφέρθηκε στην ανάγκη τερματισμού των συνεχιζόμενων επιθέσεων κατά των Κούρδων και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διασφαλίσει μια ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, η οποία θα εξασφαλίζει μία "συμπεριληπτική" Συρία.

'We need to make sure the influence Turkey is trying to assert in Syria is not going to make the situation worse than it already is,' says Cyprus Foreign Minister @ckombos on Turkey's involvement in Syria.



