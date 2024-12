Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις της Τουρκίας σχετικά με τη Συρία, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία έχει καταλάβει συστηματικά συριακά εδάφη μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων από το 2016 έως σήμερα.

Υπογράμμισε ότι περίπου το 15% της Συρίας βρίσκεται υπό τον έλεγχο δυνάμεων που υποστηρίζονται από την Τουρκία, όπου χρησιμοποιείται η τουρκική λίρα και λειτουργούν τουρκικές τράπεζες και υπηρεσίες.

Το Ισραήλ κατηγορεί επίσης την Τουρκία για βομβαρδισμό υποδομών στη βορειοανατολική Συρία και για υποστήριξη τζιχαντιστικών ομάδων που στρέφονται εναντίον των Κούρδων.

Τέλος, τονίζει ότι η Τουρκία δεν δικαιούται να κατηγορεί άλλους για κατοχή στη Συρία, δεδομένων των ενεργειών της.

