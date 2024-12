Στην μετά-Άσαντ εποχή, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής κυβέρνησης, δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Συμφωνούμε στη διατήρηση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, ιδιαίτερα στη δημιουργία συμπεριληπτικής διακυβέρνησης», είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία επισκέπτεται την πρωτεύουσα Άγκυρα.

Ο Ερντογάν επίσης τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ δεν πρέπει να παραμένουν «όμηροι των στενών συμφερόντων ορισμένων μελών» της Ένωσης.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρότερες και πιο θεσμοθετημένες σχέσεις με την ΕΕ, προσθέτοντας ότι ως υποψήφια χώρα, «Είμαστε δεσμευμένοι σε αυτόν τον στόχο».

Αναφερόμενος σε δύο μακροχρόνιες προτεραιότητες της Τουρκίας, ο Ερντογάν εξέφρασε επίσης την ελπίδα για αποφάσεις από την ΕΕ που θα προωθήσουν την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης και την επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων (βίζα) για τους Τούρκους πολίτες, μέχρι την πλήρη απελευθέρωση των θεωρήσεων στη σύνοδο κορυφής της Ένωσης.

Σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που έχει νικήσει τις τρομοκρατικές ομάδες PKK και Daesh/ISIS στο πεδίο της μάχης, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα είναι επίσης ο μοναδικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ σε αυτήν την κατηγορία.

Σε ανάρτησή της η Φον Ντερλ Λάινεν στο X, έγραψε:



«Η σχέση ΕΕ-Τουρκίας είναι σημαντική. Η οικονομική μας σχέση ενισχύεται κάθε χρόνο.

Η Τουρκία παραμένει ένας βασικός εταίρος στο ζήτημα της μετανάστευσης. Ένα επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2024 βρίσκεται καθ' οδόν για να στηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας στη φιλοξενία Σύρων προσφύγων».

