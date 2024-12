Φόβοι ότι θα αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των νεκρών από τη σεισμική δόνηση των 7,3 Ρίχτερ που έπληξε τα νησιά Βανουάτου, στον Ειρηνικό Ωκεανό ισοπεδώνοντας πολλές πρεσβείες, δημόσια κτίρια και κρίσιμες υποδομές. Οι εικόνες από την καταστροφή είναι ενδεικτικές καθώς ολόκληρες οικοδομές έχουν καταρρεύσει σαν τραπουλόχαρτα καθώς το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη στεριά και όχι στη θάλασσα ενώ μεγάλες κατολισθήσεις έχουν προκληθεί σε πολλά σημεία.

Massive landslides near our international shipping terminal. A lot of digging out ahead. This is going to impact our ability to respond. pic.twitter.com/dpgyK8tcpf