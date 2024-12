Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι πίσω από την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αλλαγή εξουσίας στη Συρία βρίσκεται ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία έχει το κλειδί για ό,τι συμβεί εφεξής στη Συρία», είπε ο Τραμπ και χαρακτήρισε ως μη φιλική κατάκτηση από σύμμαχο των ΗΠΑ την πτώση του Μπασάρ Αλ Άσαντ, τον οποίο και χαρακτήρισε «χασάπη».

«Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η άλλη πλευρά», είπε ο Τραμπ για τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, συνεχίζοντας ότι «αλλά ξέρω, ότι είναι η Τουρκία. Αυτός [ο Ερντογάν] είναι πολύ έξυπνος τύπος, την ήθελε για χιλιάδες χρόνια και τα κατάφερε. Όσοι μπήκαν μέσα ελέγχονται από την Τουρκία και δεν πειράζει, αυτός είναι άλλος τρόπος να πολεμήσεις».

Ο Τραμπ δήλωσε περαιτέρω ότι δεν θα ήθελε να σκοτωθούν Αμερικανοί στρατιώτες στη Συρία, αλλά κατέληξε λέγοντας ότι «κανείς δεν ξέρει» ποια θα είναι η έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Θα μιλήσει με Πούτιν και Ζελένσκι για τερματισμό του πολέμου

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι θα επικοινωνήσει με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος. «Θα μιλήσουμε με εκπροσώπους του Προέδρου Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι γιατί πρέπει να το σταματήσουμε το μακελειό», είπε ο Τραμπ, ένα μήνα πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

«Ο πόλεμος άφησε ερείπια, δεν υπάρχει κτήριο όρθιο, είναι ισοπεδωμένα σαν τηγανίτα και ε αυτά τα κτίρια υπάρχουν πολλοί άνθρωποι», είπε ο Τραμπ.

Επίσης, προειδοποίησε τη Χαμάς ότι δεν θα είναι σε ευχάριστη θέση αν δεν απελευθερώσει ισραηλινούς ομήρους και αναφέρθηκε σε «πολύ καλή κουβέντα» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

🇺🇸🇹🇷🇸🇾 Trump says Erdogan’s Turkey did an “unfriendly takeover” of Syria pic.twitter.com/r0hOU0TRhH