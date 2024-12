Κούρσα ενάντια στον χρόνο έχει ξεκινήσει στη Μαγιότ, το γαλλικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό ωκεανό που επλήγη σφοδρά από φονικό κυκλώνα, με στόχο την αποκατάσταση των βασικών υπηρεσιών, την ώρα που υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες νεκρούς.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει συνεδρίασης με θέμα την κατάσταση στη Μαγιότ σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 ώρα Κύπρου).

Οι παραιτηθέντες υπουργοί της Γαλλίας των Εσωτερικών και των Υπερπόντιων Εδαφών, οι Μπρινό Ρεταγιό και Φρανσουά- Νοέλ Μπιφέ αντίστοιχα, αναμένεται να μεταβούν αργότερα σήμερα στη Μαγιότ, το πιο φτωχό έδαφος της Γαλλίας, μετά το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο, του ισχυρότερου που έχει πλήξει το νησί εδώ και 90 χρόνια.

Ο τελικός απολογισμός των νεκρών θα είναι «πολύ δύσκολο» να καθοριστεί διότι, με βάση τη μουσουλμανική παράδοση που ακολουθείται στη Μαγιότ, οι νεκροί θάβονται «μέσα σε 24 ώρες», εξήγησε χθες Κυριακή ο νομάρχης του νησιού Φρανσουά – Ξαβιέ Μπιεβίλ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο απολογισμός των νεκρών «σίγουρα θα ανέρχεται σε εκατοντάδες, ίσως να φτάσει και τις χιλιάδες ακόμη και πολλές χιλιάδες».

Video released by the French gendarmerie showed the wreckage of hundreds of makeshift houses after the most powerful cyclone in nearly a century struck the archipelago of Mayotte in the Indian Ocean https://t.co/DPLjzKILCS pic.twitter.com/Yb4q7BFM5d