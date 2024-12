Όσο περνούν οι μέρες από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ τόσο οι αποκαλύψεις για φρικτά βασανιστήρια και ανθρώπους που εξαφανίστηκαν αφού υπέφεραν γίνονται όλο και πιο φρικιαστικές.

Η Άντρα είναι ένα είδος κοιμητηρίου όπου δύο τάφοι βρίσκονται σε μια άδεια έκταση με ανώμαλο έδαφος το οποίο είναι αραιά καλυμμένο με γρασίδι.



Για πάρα πολλά χρόνια αυτή ήταν μια περιοχή που ελεγχόταν αυστηρά από τις δυνάμεις του έκπτωτου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τώρα, μια εβδομάδα μετά την πτώση του καθεστώτος, μια τσιμεντένια πλάκα σε μια γωνία αυτού του άδειου νεκροταφείου έχει μετακινηθεί και αποκαλύπτει έναν ρηχό τάφο που περιέχει τουλάχιστον μισή ντουζίνα λευκές σακούλες, με ετικέτες που γράφουν πάνω ονόματα και αριθμούς φυλακών.

Ο Khaled al Hamad, κάτοικος της περιοχής, έβγαζε γεμάτος αγωνία και απόγνωση τις σακούλες από τον ρηχό τάφο.

Έχει ήδη ανοίξει τρεις από αυτές τις σακούλες. Κάθε μία περιέχει ένα ανθρώπινο κρανίο και οστά. Οι ετικέτες στους σάκους δείχνουν ότι πρόκειται για τα λείψανα δύο γυναικών κρατουμένων και ενός άνδρα.

Δεν είναι σαφές πώς πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι ή αν πρόκειται για αντιφρονούντες που εκτελέστηκαν από το καθεστώς του Άσαντ.

Ο Khaled ψάχνει για τα δύο αδέλφια του, τον Τζιχάντ και τον Χουσεΐν, που απήχθησαν από τις διαβόητες μυστικές υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας του Άσαντ πριν από μια δεκαετία. Από τότε δεν είχε κανένα νέο τους.

«Κάποιοι άνθρωποι οδηγήθηκαν σε μια περιοχή που ονομάζεται «σχολή οδηγών» και εκτελέστηκαν εκεί», είπε αρχικά για να συνεχίσει: «Υποθέτω ότι αυτό συνέβη στα αδέρφια μου. Ίσως βρίσκονται σε κάποιες από αυτές τις σακούλες που είναι θαμμένες εδώ».

ο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Συρία δήλωσε ότι ερευνά αναφορές για λείψανα κρατουμένων που έχουν πεταχτεί σε παρόμοιες σακούλες σε άλλα σημεία της χώρας.





Η πτώση του Άσαντ γεμίσει με ελπίδες οικογένειες που για ολόκληρες δεκαετίες δεν είχαν κανένα τρόπο να μάθουν τι συνέβη στους αγαπημένους τους.

«Αν ποτέ περνούσες από εδώ επί Άσαντ, δεν μπορούσες να σταματήσεις, δεν μπορούσες να κοιτάξεις ψηλά», είπε ο Khaled.

«Τα αυτοκίνητα συνήθιζαν να περνούν με ταχύτητα. Αν σταματούσες, ερχόντουσαν σε σένα, σου έβαζαν μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι και σε έπαιρναν μακριά».

Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες σαν τη δική του αναζητούν τώρα συγγενείς που εξαφανίστηκαν στο διαβόητο σύστημα φυλακών του Άσαντ ή στα στρατιωτικά κέντρα ανάκρισης.

Κάποιοι μεταφέρθηκαν στη στρατιωτική αεροπορική βάση Mazzeh στη Δαμασκό.

Η τοποθεσία αυτή, που κάποτε αποτελούσε βασικό ρυθμιστικό παράγοντα μεταξύ του Άσαντ και των δυνάμεων των ανταρτών, είναι πια έρημη. Πεταμένες στρατιωτικές μπότες είναι σκορπισμένες στο διάδρομο, μια αληθινή ρουκέτα βρίσκεται στο έδαφος και τα μόνα σημάδια ζωής είναι οι νέοι φρουροί στην πύλη: νεαροί πολιτοφύλακες της Hayat Tahrir al-Sham (HTS), της ομάδας που ανέλαβε τον έλεγχο της Συρίας την περασμένη εβδομάδα.

Οι φύλακες δείχνουν το δωμάτιο βασανιστηρίων που χρησιμοποιούσαν οι δυνάμεις του Άσαντ - συμπεριλαμβανομένου ενός μεταλλικού στύλου για να στερεώνουν τα πόδια των κρατουμένων για να τους χτυπήσουν, και ένα σύνολο καλωδίων δίπλα σε έναν ηλεκτρικό πίνακα.

Yesterday @OliverGMarsden + @Edmund_Bower visited suspected mass grave sites in Damascus for @thetimes



At one site, a gravedigger spoke of trucks of bodies arriving weekly, dripping blood down the road



Satellite analysis supports these claims