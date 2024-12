Περισσότεροι από 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν οι γόνδολες στις οποίες επέβαιναν σε κατασκευή ύψους 55 μέτρων σε λούνα παρκ σε κεντρική πλατεία του Μπέρμιγχαμ αποκολλήθηκαν και προσέκρουσαν στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 7.30μμ και σύμφωνα με τις αρχές 13 επιβαίνοντες χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες. Δύο γυναίκες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ευτυχώς χωρίς σοβαρά τραύματα.

The mangled chains of the failed Christmas fairground ride in Centenary Square, Birmingham city centre, that crashed earlier tonight.



West Midlands Fire services said the ride ‘dropped to ground level whilst in operation.’ One person taken to hospital @gmb pic.twitter.com/ynsOXr7Usn