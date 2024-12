Οι νέες συριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ένας Αμερικανός πολίτης ονόματι Τράβις Τίμερμαν αφέθηκε ελεύθερος, με τις νεοσύστατες αρχές να δηλώνουν έτοιμοι «να συνεργαστούν» με την Ουάσινγκτον για να βρουν Αμερικανούς που εξαφανίστηκαν επί του καθεστώτος Άσαντ, που ανετράπη την Κυριακή.

«Ο Αμερικανός (...) Τράβις Τίμερμαν αφέθηκε ελεύθερος και οδηγήθηκε σε ασφαλή τοποθεσία», ανέφερε στο Telegram η υπηρεσία πολιτικών υποθέσεων της νέας μεταβατικής κυβέρνησης.

«Διατυπώνουμε ξανά την επιθυμία μας να συνεργαστούμε απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση στην αναζήτηση Αμερικανών πολιτών που αγνοούνται υπό το πρώην καθεστώς Άσαντ», πρόσθεσε η υπηρεσία.

It’s not Austin. His name is Travis. This video was just given to me by the man who found him pic.twitter.com/mJ4xbjeklr