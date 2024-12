Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ, υψηλόβαθμοι Σύροι αξιωματούχοι, όπως ο Αλί Μαμλούκ, διέφυγαν στον Λίβανο. Ο Μαμλούκ, γνωστός για εγκλήματα πολέμου και πολιτικές δολοφονίες, φέρεται να φυγαδεύτηκε στη Βηρυτό με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ. Πιστεύεται ότι κρύβεται σε περιοχή υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ, γεγονός που υπογραμμίζει τους στενούς δεσμούς της οργάνωσης με Σύρους αξιωματούχους.

Ο Μαμλούκ υπήρξε υψηλόβαθμος Σύρος αξιωματούχος ασφαλείας, γνωστός για τη μακρά και αμφιλεγόμενη καριέρα του στο καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ. Έχει διατελέσει επικεφαλής σημαντικών υπηρεσιών ασφαλείας στη Συρία και φέρει την ευθύνη για καταστολές, πολιτικές διώξεις και εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Υπηρέτησε μεταξύ άλλων ως επικεφαλής της Γενικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (General Security Directorate), ενός από τους κύριους οργανισμούς πληροφοριών της Συρίας.

Βίντεο δείχνει τον Μαμλούκ να αναχωρεί για τον Λίβανο με βάρκα όπως τον πρόσφυγα.

