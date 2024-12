Ο τάφος του πρώην προέδρου της Συρίας Χαφέζ αλ Άσαντ, που βρίσκεται στη γενέτειρά του, στα παράλια της Μεσογείου, πυρπολήθηκε, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Χαφέζ αλ Άσαντ κυβέρνησε επί τρεις δεκαετίες τη Συρία, μέχρι τον θάνατό του, το 2000, οπότε ανέλαβε την εξουσία ο γιος του, Μπασάρ. Ο τελευταίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν καταλάβουν οι αντάρτες τη Δαμασκό, την Κυριακή.

Ο τάφος του Χαφέζ αλ Άσαντ, που βρίσκεται σε ένα μαυσωλείο στην αλαουίτικη πλευρά της Λαττάκειας, κάηκε από τους αντάρτες, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

