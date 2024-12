Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Τετάρτη ότι η ανατροπή του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ ήταν αποτέλεσμα σχεδίου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Ένας από τους γείτονες της Συρίας είχε επίσης ρόλο, ανέφερε, χωρίς να ονομάσει τη χώρα, αλλά φαίνεται να αναφέρεται στην Τουρκία, η οποία υποστήριξε τους αντικαθεστωτικούς αντάρτες. Η ανατροπή του Άσαντ θεωρείται ευρέως ως ένα σοβαρό πλήγμα για τον "Άξονα Αντίστασης," την πολιτική και στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία του Ιράν που αντιτίθεται στην ισραηλινή και αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό που συνέβη στη Συρία σχεδιάστηκε κυρίως στα κέντρα διοίκησης της Αμερικής και του Ισραήλ. Έχουμε αποδείξεις γι’ αυτό. Μια γειτονική κυβέρνηση της Συρίας συμμετείχε επίσης», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η γειτονική χώρα είχε «σαφή ρόλο και συνεχίζει να τον έχει», πρόσθεσε.

Khamenei delivers a speech on Syria, saying that the fall of Assad was orchestrated by the U.S. and Israel.



He added that the group in power in Syria now won’t rule for long as the Syrian youth will topple them. pic.twitter.com/MrGhnX9Zqk