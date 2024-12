Ένας άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησε το αυτοκίνητό του μέσα από την πρόσοψη της αντιπροσωπείας της Mazda λίγες ώρες μετά την αγορά του, λόγω διαφωνίας για την πολιτική επιστροφής του οχήματος. Το περιστατικό συνέβη στο Sandy, Utah, όταν ο 35χρονος Michael Murray προσπάθησε να επιστρέψει ένα Subaru Outback αξίας 4.000 δολαρίων, το οποίο περιέγραψε ως «χαλασμένο», αλλά του αρνήθηκαν την επιστροφή χρημάτων λόγω της πολιτικής «ως έχει».

Αφού έλαβε αρνητική απάντηση από την αντιπροσωπεία Tim Dahle Mazda, ο Murray απείλησε να οδηγήσει το αυτοκίνητό του μέσα από την είσοδο. Παρά τις προσπάθειες των υπαλλήλων να τον ηρεμήσουν, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα πραγματοποίησε την απειλή του. Ευτυχώς, δεν υπήρχαν άνθρωποι στο σημείο εκείνη τη στιγμή, ενώ οι ζημιές στην αντιπροσωπεία υπολογίζονται σε 10.000 δολάρια.

Ο Murray συνελήφθη άμεσα και κατηγορείται για εγκληματική ζημία και επικίνδυνη αμέλεια. Εργαζόμενοι της αντιπροσωπείας εξέφρασαν ανακούφιση που δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ χαρακτήρισαν την πράξη αποτέλεσμα ανεξέλεγκτης οργής.

