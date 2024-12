Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε «φρίκη» και καταδίκασε «σθεναρά» χθες Τρίτη τη σφαγή σχεδόν διακοσίων ανθρώπων από συμμορία στην Αϊτή το σαββατοκύριακο, διά στόματος της εκπροσώπου του Καρίν Ζαν-Πιερ.

At least 180 dead in Haiti following a gang massacre triggered by Voodoo accusations



He accused elderly residents of using witchcraft on his sick child



The government vows action, but #haitian need urgent global support#Massacre #HumanRightsDay Sebei #Rebels #Gangviolence pic.twitter.com/Zbf5YkXjtz