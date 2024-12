Ένα άκρως απειλητικό μήνυμα έστειλε προς την Τουρκία και τον Ερντογάν ο γνωστός υπερεθνικιστής Ρώσος φιλόσοφος Αλεξάντερ Ντούγκιν με αφορμή τις εξελίξεις στη Συρία.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο X, o Ντούγκιν έκανε λόγο για προδοσία της Ρωσίας από τον Ερντογάν και προειδοποίησε ότι άρχισε το «τέλος της Τουρκίας του Κεμάλ».

«Η Συρία ήταν παγίδα για τον Ερντογάν. Έκανε στρατηγικό λάθος. Έχει προδώσει τη Ρωσία. Είχε προδώσει το Ιράν. Είναι καταδικασμένος. Τώρα άρχισε το τέλος της Τουρκίας του Κεμάλ, σας στηρίξαμε. Μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα ​​θα μετανοήσετε», έγραψε.

Syria was a trap for Erdogan. He has made strategic mistake. He has betrayed Russia. He had betrayed Iran. He is doomed. Now the end of Kemal’s Turkey has begun, we have supported you. Until now. From now on you ll repent.