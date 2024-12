Μια ομάδα διπλωματών στη συριακή πρεσβεία στη Μόσχα ύψωσε τη σημαία της αντιπολίτευσης τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα ΜΚΔ.

Στεκόμενοι στο μπαλκόνι της πρεσβείας, οι άνδρες χειροκρότησαν και τραγούδησαν καθώς ύψωσαν την πράσινη, κόκκινη, μαύρη και άσπρη σημαία της συριακής αντιπολίτευσης κάτω από το χιόνι.

BREAKING — New Syrian flag has been raised to Syrian Embassy in Moscow.



Diplomats chanted “free Syria” and “Syria belongs to all Syrians” pic.twitter.com/dCQTyQTEgF