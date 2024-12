Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τρία αεροπορικά πλήγματα εναντίον ενός συγκροτήματος των υπηρεσιών ασφαλείας στο προάστιο Καφρ Σούσα της Δαμασκού, και σεένα ερευνητικό κέντρο, ανέφεραν δύο πηγές στο πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, στο συγκρότημα στεγάζονταν η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών και η έδρα των τελωνείων. Για το ερευνητικό κέντρο υπήρχαν εδώ και χρόνια υποψίες ότι χρησιμοποιείται από Ιρανούς επιστήμονες για την ανάπτυξη τηλεκατευθυνόμενων πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Reports: Israel hit the Syrian Scientific Research Centre (SSRC) in Damascus where Assad ran chemical weapon and ballistic missile programs pic.twitter.com/GdwNzeTh17