Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χειροκροτήθηκε μόλις εισήλθε σήμερα στην Παναγία των Παρισίων, κατά την τελετή της επαναλειτουργίας του καθεδρικού ναού παρουσία δεκάδων αρχηγών κρατών, κυβερνήσεων και προσωπικοτήτων.

Οι προσκεκλημένοι στάθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν τον Ουκρανό πρόεδρο κατά την είσοδό του στον ναό.

Ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είχε συζητήσεις νωρίτερα σήμερα με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τραμπ είχε χειραψία με τον πρίγκιπα της Βρετανίας Ουίλιαμ και αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς κατευθυνόταν στο μπροστινό μέρος του καθεδρικού ναού. Κάθισε δίπλα στον Μακρόν στην πρώτη σειρά.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla Ίλον Μασκ, στενός σύμβουλος του επιτελείου κυβερνητικής μετάβασης του εκλεγέντα προέδρου Τραμπ, παρέστη επίσης στην τελετή, όπως και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και οι πρώην πρόεδροι της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί.

Ζελένσκι: «Μια καλή και παραγωγική συνάντηση» με Τραμπ και Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε "μια καλή και παραγωγική" συνάντηση με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν σήμερα στο Παρίσι, και ότι οι τρεις ηγέτες θέλουν μια "δίκαιη" ειρήνη στην Ουκρανία απέναντι στη Ρωσία.

"Είχα μια καλή και παραγωγική τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. "Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό και με δίκαιο τρόπο. Μιλήσαμε για τον λαό μας, την κατάσταση επί του εδάφους και μια δίκαιη ειρήνη", πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι οι τρείς ηγέτες "συμφώνησαν να συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού".

I had a good and productive trilateral meeting with President @realDonaldTrump and President @EmmanuelMacron at the Élysée Palace.



President Trump is, as always, resolute. I thank him. I also extend my gratitude to Emmanuel for organizing this important meeting.



