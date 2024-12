Με τον καιρό να αναμένεται το βράδυ στο Παρίσι βροχερός και με τη χώρα να βρίσκεται εν μέσω μίας πολιτικής καταιγίδας μετά την πτώση της κυβέρνησης, η Γαλλία ετοιμάζεται να εορτάσει σήμερα τα θυρανοίξια της αναστηλωμένης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2019, Παναγίας των Παρισίων.

Μετά από πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν παρόντες θα είναι περίπου 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από ολόκληρο τον κόσμο.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε σήμερα το πρωί λίγο πριν από τις 7:00 (τοπική ώρα) στο Παρίσι για να παρευρεθεί στις εκδηλώσεις για την επαναλειτουργία της Νοτρ-Νταμ, έγινε γνωστό από πηγή στο αεροδρόμιο.

The magnificently restored interior of the Notre-Dame Cathedral. pic.twitter.com/aGrXcWWIFn