Οι αντάρτες της Συρίας ανέφεραν ότι «άρχισαν να περικυκλώνουν την πρωτεύουσα Δαμασκό», αφού κατέλαβαν, μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, πολλές μεγάλες πόλεις στα βόρεια, τα κεντρικά και τα νότια.

«Οι δυνάμεις μας ξεκίνησαν την τελική φάση της περικύκλωσης της πρωτεύουσας Δαμασκού» ανέφερε ένας από τους διοικητές των ανταρτών, ο Χασάν Άμπντελ Γάνι. Το υπουργείο Άμυνας ωστόσο το διέψευσε, λέγοντας ότι «είναι αβάσιμες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι παρούσες σε όλες τις ζώνες της υπαίθρου της Δαμασκού, αποσύρθηκαν».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο στρατός αποσύρθηκε από θέσεις του σε κοινότητες που απέχουν μόλις 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Δαμασκού, οι οποίες ελέγχονται πλέον από τους ντόπιους αντάρτες. Ο Γάνι είπε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν την έδρα της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα και ότι «συνεχίζουν» την πορεία τους προς την πρωτεύουσα.

Opposition groups make further gains as they take control of the city of Daraa in southern Syria near the Jordanian border pic.twitter.com/FqnT1a5ZSE