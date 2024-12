Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο λεωφορείων χθες Παρασκευή στο δυτικό τμήμα της Ακτής Ελεφαντοστού, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών της αφρικανικής χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στον οδικό άξονα Νταλοά-Ισιά, «προκαλώντας τον θάνατο 26 ανθρώπων – εκ των οποίων δέκα απανθρακώθηκαν – και τον τραυματισμό 28 άλλων», σύμφωνα με την ενημέρωση.

Εμπειρογνώμονες του υπουργείου Μεταφορών μετέβησαν στο σημείο και ξεκίνησε έρευνα ώστε να ριχθεί φως στις συνθήκες του πολύνεκρου τροχαίου.

À Brokoua, à 9 km d'Issia, un accident s'est produit entre un Vario en direction de Daloa et un Gbaka (Massa) en route vers Issia. Le pneu du Gbaka a éclaté, provoquant l'accident. Bilan provisoire : plusieurs blessés et plus de 10 morts. Les recherches sont en cours. pic.twitter.com/J0xk7NKDH9