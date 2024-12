Σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Αρχική εκτίμηση για τον σεισμό ήταν στα 6,6 ρίχτερ αλλά άμεσα το USGS τον αναθεώρησε στα 7 ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:44 ώρα Κύπρου. Ο σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε σε μικρό βάθος 10 χιλιομέτρων, είχε επίκεντρο περίπου 63 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ferndale, ένα αραιοκατοικημένο τμήμα της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε το USGS.

Στο μεταξύ, ήρθη η προειδοποίηση για το τσουνάμι. Νωρίτερα, αμέσως μετά τον σεισμό, το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Η προειδοποίηση αφορούσε μεγάλο μέρος της ακτής του Ειρηνικού βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το τσουνάμι αναμενόταν να πλήξει την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στις 12!10 τοπική ώρα (22.10 ώρα Κύπρου). Η προειδοποίηση αφορούσε 4,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν αρκετά κοντά στον σεισμό ώστε να τον αισθανθούν, εκτιμά το USGS.

Ένας σημαντικός μετασεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα κοντά στο Cobb της Καλιφόρνιας στην κομητεία Λέικ, σύμφωνα με το USGS. Αρκετοί άλλοι μετασεισμοί καταγράφηκαν επίσης λίγα λεπτά τον ισχυρό σεισμό όλοι με μέγεθος μεταξύ 2,5 και 4,2 ρίχτερ, σύμφωνα με το CBS News.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ενημερώθηκε για τον σεισμό και την προειδοποίηση για το τσουνάμι, σύμφωνα με το γραφείο του. Προστίθεται ακόμη ότι ο κυβερνήτης συναντάται αυτήν την ώρα με τους αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πολιτείας.

Περίπου 19.000 πελάτες έμειναν χωρίς ρεύμα στην κομητεία Humboldt County, από σχεδόν μηδενικό αριθμό πριν από τον σεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του PowerOutage.us.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε μέσω X: Σεισμός! Προσέξτε για σπασμένα γυαλιά. Αναζητήστε καταφύγιο και προετοιμαστείτε για περαιτέρω δονήσεις από μετασεισμούς. Επικοινωνήστε με την οικογένειά σας εφόσον μπορείτε. Εκκενώστε το χώρο αν μυρίσετε αέριο, δείτε καπνό ή φωτιά.

