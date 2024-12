Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δύο νέες φωτογραφίες ενός άνδρα, με το πρόσωπό του να φαίνεται ξεκάθαρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία την Τετάρτη, στην καρδιά του Μανχάταν, του επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας ασφάλισης υγείας στις ΗΠΑ και είπε ότι διεξάγει έρευνα για μια «προμελετημένη, στοχευμένη επίθεση».

Ήταν περίπου 06.45 χθες όταν ο Μπράιαν Τόμσον πυροβολήθηκε μπροστά από το ξενοδοχείο Hilton στο κέντρο του Μανχάταν.

Στον λογαριασμό της στο Χ, η αστυνομία της Νέας Υόρκης, η NYPD, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες ενός άνδρα που καταζητείται στο πλαίσιο αυτού του εγκλήματος. Είναι οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν, όπου ο ύποπτος εμφανίζεται με το πρόσωπο ακάλυπτο, να κοιτάζει μπροστά, φορώντας κουκούλα κι ένα μαύρο μαντήλι. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο φερόμενος δράστης εμφανίζεται να χαμογελάει.

«Αυτό δεν μοιάζει με μια βίαιη ενέργεια στα τυφλά: όλα καταδεικνύουν ότι επρόκειτο για μια προμελετημένη, στοχευμένη επίθεση», έγραψε η NYPD.

Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι έχει πλήρως κινητοποιηθεί και ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών, υποσχόμενη έως και 10.000 δολάρια ως αποζημίωση για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του υπόπτου.

Στο σημείο του εγκλήματος, οι ερευνητές βρήκαν τις λέξεις «καθυστερώ» «αρνούμαι» και «καθαιρώ» γραμμένες σε κάλυκες, σύμφωνα με τους New York Times.

Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε αυτήν την πληροφορία.

Οι λέξεις θα μπορούσαν να αναφέρονται στον τίτλο ενός βιβλίου που επικρίνει την ασφαλιστική βιομηχανία, το οποίο δημοσιεύτηκε το 2010 με τίτλο "Delay Deny Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It". Ο συγγραφέας Τζέι Φάινμαν, καθηγητής στη Νομική Σχολή του πανεπιστημίου Rutgers έγραψε «λυπάμαι, κανένα σχόλιο», σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε το Reuters.

Σε πλάνα από βίντεο κάμερας κλειστού κυκλώματος διακρίνεται ο Τόμσον να περπατάει νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο πεζοδρόμιο κοντά στο ξενοδοχείο Hilton, όταν ένας άνδρας με καλυμμένο το πρόσωπό του, κρατώντας ένα περίστροφο και ντυμένος στα μαύρα, αρχίσει να πυροβολεί στην πλάτη το στέλεχος της ασφαλιστικής εταιρείας, ηλικίας 50 ετών, ο οποίος καταρρέει.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος φαίνεται να τον περιμένει. Στη συνέχεια διαφεύγει πεζή, κατόπιν με ηλεκτρικό ποδήλατο και θα καταφύγει στο Σέντραλ Παρκ.

Η αστυνομία «χτενίζει» αυτήν την τεράστια έκταση πρασίνου στο Μανχάταν, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων και ντρόουν, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που διαθέτουμε», δήλωσε ένας εκπρόσωπος Τύπου της NYPD.

«Το κίνητρο αυτού του φόνου δεν είναι γνωστό», δήλωσε χθες ο επικεφαλής επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Τζόζεφ Κένι.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του δολοφονημένου διευθύνοντος συμβούλου, Πολέτ Τόμσον, η οποία έκανε δηλώσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, είπε ότι ο σύζυγός της είχε δεχθεί «απειλές». «Δεν ξέρω, για μια κακή υγειονομική ασφάλιση;», διερωτήθηκε.

Απουσία σύλληψης, τα σενάρια στρέφονται προς το ενδεχόμενο ο δράστης να ήθελε να εκδικηθεί για την άρνηση της κάλυψης των ιατρικών δαπανών από τον ασφαλιστή.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει τη χρήση ενός περιστρόφου με σιγαστήρα, ούτε έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το κινητό τηλέφωνο που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος.

